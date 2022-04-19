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    Авиакомпания S7 решила временно остановить соглашение с альянсом Oneworld

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Авиакомпания S7 решила временно остановить соглашение с альянсом Oneworld

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    Российская компания S7 Airlines с 19 апреля временно останавливает соглашение с
    международным альянсом Oneworld из-за ограничений авиасообщения. Об этом сказано на сайте
    организации.

    Авторы заявления подчеркнули, что из-за ограничений международного
    сообщения сильно уменьшилось бизнес-взаимодействие между S7 Airlines и Oneworld. В связи с этим авиаперевозчик
    и альянс совместно решили с 19 апреля текущего года временно остановить действие
    соглашения.

    Ранее стало известно, что авиаперевозчик Turkish Airlines отменил
    рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, которые были запланированы на месяц вперед. Об
    этом сообщил
    пресс-центр аэропорта Кольцово.

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