Авиакомпания S7 решила временно остановить соглашение с альянсом Oneworld

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Российская компания S7 Airlines с 19 апреля временно останавливает соглашение с
международным альянсом Oneworld из-за ограничений авиасообщения. Об этом сказано на сайте
организации.
Авторы заявления подчеркнули, что из-за ограничений международного
сообщения сильно уменьшилось бизнес-взаимодействие между S7 Airlines и Oneworld. В связи с этим авиаперевозчик
и альянс совместно решили с 19 апреля текущего года временно остановить действие
соглашения.
Ранее стало известно, что авиаперевозчик Turkish Airlines отменил
рейсы из Екатеринбурга в Стамбул, которые были запланированы на месяц вперед. Об
этом сообщил
пресс-центр аэропорта Кольцово.
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