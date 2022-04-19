Авиакомпания S7 решила временно остановить соглашение с альянсом Oneworld

Авторы заявления подчеркнули, что из-за ограничений международного

сообщения сильно уменьшилось бизнес-взаимодействие между S7 Airlines и Oneworld. В связи с этим авиаперевозчик

и альянс совместно решили с 19 апреля текущего года временно остановить действие

соглашения.