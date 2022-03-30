Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в отечественный реестр

После получения

отечественных сертификатов летной годности авиакомпания сможет эксплуатировать

суда иностранного производства под российским флагом в целях

обеспечения бесперебойного авиасообщения с отдаленными регионами. Для

полетов в другие страны будут выбираться SSJ 100, чтобы минимизировать

риски срыва полетной программы.