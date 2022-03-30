Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в отечественный реестр

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Все эксплуатируемые
самолеты авиакомпании «Россия» перешли под юрисдикцию страны. Об этом сообщил
официальный представитель перевозчика.
Автопарк «России»
включает отечественные SSJ 100. Из иностранных судов авиакомпания
использует Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747.
«Авиакомпания
“Россия” перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую
юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным
законодательством», — цитирует представителя агентство ТАСС.
После получения
отечественных сертификатов летной годности авиакомпания сможет эксплуатировать
суда иностранного производства под российским флагом в целях
обеспечения бесперебойного авиасообщения с отдаленными регионами. Для
полетов в другие страны будут выбираться SSJ 100, чтобы минимизировать
риски срыва полетной программы.