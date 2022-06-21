Авиакомпания Azur Air будет летать на 12 самолетах из имеющихся 22. Так сделано с целью «сохранить ресурс самолетов»

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Авиационная и автомобильная отрасли России — две из наиболее пострадавших от санкций. Мы уже рассказывали об авиакомпании Royal Flight, которая, фактически, поставлена на грань выживания после того, как лишилась большинства своих самолетов из-за санкций, а сейчас пришли нерадостные новости о другой небольшой компании — Azur Air. Самолетов она не лишилась, но почти половина из них будет находиться на земле.





Azur Air планирует совершать полеты на 12 самолетах. Это следует из письма гендиректора компании Евгения Королева, разосланного сотрудникам. Всего же в парке авиаперевозчика насчитывается 22 воздушных судна.

«Хочу рассказать вам о планах на ближайшее будущее. Все рейсы в этом году мы будем выполнять только на самолетах Boeing 767 и Boeing 757, — отмечается в письме. — В летнем расписании будет задействовано порядка 12 самолетов. Благодаря успешным переговорам с партнерами стало ясно, что мы можем увеличивать количество рейсов за рубеж. Сейчас коммерческий департамент совместно с туроператорами прорабатывает международную программу. Пока речь идет только о рейсах в Турцию из Москвы и ряда регионов, но мы продолжаем работать над тем, чтобы возобновить полеты по другим традиционным зарубежным маршрутам».

При этом, как отметил источник ТАСС, близкий к руководству Azur Air, сейчас у перевозчика во флоте всего 22 самолета (в том числе Boeing 777 и Boeing 737). Они также могут быть задействованы в полетной программе, если возникнет такая необходимость.

Как следует из письма Королева, компания вынуждена была «свернуть полетную программу в Сочи», чтобы «сохранить ресурс самолетов». «Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей», — отметил он в своем письме.

Более того Королев написал, что «несмотря на устойчивое состояние сегодня», компании может «не хватить запаса прочности, чтобы сохранить команду в полном объеме». При этом в письме отмечается, что возможное сокращение будет обсуждаться отдельно с каждым подразделением.