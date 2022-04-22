Авиакомпания Aegean Airlines начала продажу билетов на полеты из Москвы в Салоники и Афины

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Крупнейшая авиакомпания Греции Aegean Airlines открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Салоники и Афины.
Сообщается, что полеты будут осуществляться с 3 июня. Россияне смогут добраться до места назначения как прямым рейсом, так и с пересадками. Соответствующая информация приведена в системе бронирования компании.
Вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово. Однако специалисты предупреждают, что вернуть билет за отмененный рейс будет непросто, передает РИА Новости.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в личном Telegram-канале опубликовал историю своей подписчицы из Греции. Девушка уточнила, что не ощущает сильного давления со стороны местных жителей на почве ее национальности.
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