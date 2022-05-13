Авиация ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожила 32 района сосредоточения ВСУ

По данным ведомства, уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ около населенных пунктов Врубовка и Золотое в ЛНР. Кроме этого, ликвидирован склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области.