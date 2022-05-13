Авиация ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожила 32 района сосредоточения ВСУ

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Российская боевая авиация с помощью высокоточных ракет нанесла удары по 32 районам сосредоточения личного состава и боевой техники украинской армии, заявили 13 мая в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ около населенных пунктов Врубовка и Золотое в ЛНР. Кроме этого, ликвидирован склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области.
В результате ударов погибли более 300 националистов. Также ВСУ лишились 37 единиц военной техники, уточнили в Минобороны РФ.
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