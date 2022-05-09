Авиационная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий

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Воздушная часть парада Победы, который проходит в Москве, отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В 2022 году отмечается 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался в 10:00.
«Воздушная часть не состоится из-за погоды», — сообщил песков в беседе с ТАСС.
В параде Победы 2022 года примут участие 11 тыс. человек. Кроме того, также там продемонстрируют 131 образец вооружения.
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