    В тренде

    Авиационная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Авиационная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/Yevgeny Philippov

    Воздушная часть парада Победы, который проходит в Москве, отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В 2022 году отмечается 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался в 10:00.

    «Воздушная часть не состоится из-за погоды», — сообщил песков в беседе с ТАСС.

    В параде Победы 2022 года примут участие 11 тыс. человек. Кроме того, также там продемонстрируют 131 образец вооружения.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »