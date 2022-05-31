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Авдеевка взята в полукольцо: армия ДНР вышла на ключевую дорогу — эксклюзивные кадры с передовой

Авдеевка взята в полукольцо: армия ДНР вышла на ключевую дорогу — эксклюзивные кадры с передовой
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Союзные войска продолжают окружение украинской группировки в Авдеевке. Уже освобожден поселок Новоселовка Вторая. Уходящие вперед войска смогли выйти на трассу, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

В самом поселке не осталось целых домов. Украинские войска, как и в других местах, занимали позиции и строили укрепления в домах. Теперь артиллерия ВСУ ведет постоянный огонь по Новоселовке и дорогам.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Украинские военные опасаются контрбатарейного огня, поэтому плотность обстрелов украинской артиллерии падает, а их продолжительность снижается. Однако точность огня остается достаточно высокой. Кроме того, на данном участке фронта уже задействованы импортные гаубицы, поставленные Украине из ЕС и США.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

На улицах много тел украинских военных. Отступая ВСУ бросали не только убитых, но и раненых. Вывести тела пока не представляется возможным, но общая картина потерь Украины в буквальном смысле очень хорошо видна.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Из-за тяжелых боев во всем поселке Новоселовка Вторая остался лишь один мирный житель. Но и он просит, чтоб его эвакуировали, потому что боится жить под постоянными обстрелами.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

«Пытаемся отрезать подвоз боеприпасов и продовольствия украинской армии, взять Авдеевку в полное кольцо», — рассказывает офицер армии ДНР Спартак.

По его словам, отступая ВСУ бросали своих раненных в Новоселовке. Донецкие военнослужащие оказали им медицинскую помощь и вывезли. Теперь брошенных своими товарищами украинских солдат ждет плен.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Среди оставшейся от ВСУ формы и следов пребывания есть интересный английский сухой паек «Паляныця». Это слово украинская, пропаганда попыталась сделать символом отличия русских и украинцев, но англичане обозначают им свою поддержку ВСУ.

Можно уверенно утверждать, что сейчас Авдеевка находится в полукольце. Этот город важен не только со стратегической точки зрения. Жители Донецка и Ясиноватой ждут его освобождения, ведь именно оттуда совершались трагические обстрелы городов ДНР последних дней

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
авдеевка вс рф ВСУ Донбасс фото с передовой фоторепортаж
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RusNewsToday24
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