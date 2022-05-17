Авдеевка в кольце, у ВСУ нет шансов: доброволец Сокол призвал украинских солдат сдаться в плен

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Националисты и военнослужащие Вооруженных сил Украины пока сохраняют шанс сдаться. У большинства из них есть простой выбор: военный трибунал или мирная жизнь дома, заявил в беседе с «Народными Новостями» доброволец Донбасса Муса Умаханов (позывной «Сокол»).
Утром, 16 мая националисты из полка «Азов»*, заблокированные на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отправили переговорную группу в сторону сил Народной милиции ДНР. Об этом сообщил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Вышедшие с белым флагом девять человек попросили предоставить гуманитарный коридор для вывоза раненых. После переговоров Минобороны России согласовало эвакуацию.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — сказал на брифинге представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.
Исходя из гуманитарных соображений, российские военные объявили режим тишины. Пострадавших отправят в больницу Новоазовска, расположенную в ДНР.
Националисты, которые по-прежнему заблокированы на «Азовстали», могут остаться на комбинате до последнего, считает Муса Умаханов. По его оценкам, там находятся порядка 200 человек. Впрочем, даже у азовцев* все еще шанс избежать самого прискорбного конца, как это делают многие военнослужащие ВСУ на других направлениях, несмотря на давление и запугивание со стороны нацбатов.
«Вопрос будет решаться пока их всех оттуда не выбьют. А сколько это будет продолжаться зависит от того, как поведет себя противник. Бойцы ВСУ сдаются на многих направлениях: с Луганского. Украинские военные складывают оружие в Николаевской, Запорожской, Харьковской областях. Также сдаются в плен под Авдеевкой, в Марьенке. Военнослужащие ВСУ бояться сдаваться, так как в этом случае националисты из «Азова»* их расстреливают», — пояснил «Сокол».
Националисты крайне редко предпочитают сдаваться, воюя до самого конца. Вероятно, причина их «самоотверженности» — психотропные вещества, продолжил доброволец Донбасса. Он подчеркнул, что сам видел, как странно ведут себя представители нацбатов под действием сильнодействующих препаратов: словно роботы, не понимающие, что творят.
Как ожидает наш собеседник, в самое ближайшее время основные бои развернутся в районе Авдеевки. По его словам, этот город уже стянут кольцом сил ДНР, но есть опасность, что националисты, могут уничтожить местную инфраструктуру при отступлении.
«В ближайшее время продолжатся бои за Угледар под Авдеевкой, потом за сам город. Этот населенный пункт уже полностью в кольце. К сожалению, Авдеевку может ожидать то же самое, что и Мариуполь. Когда националисты отступают, они взрывают дома. Все последние события говорят о том, что они никого не жалеют», — считает Умаханов.
Сейчас всем украинским военным следует ответить на главный вопрос: чего они хотят — жить в мире со своими семьями или идти до конца, отдав все за идеалы, навязанные преступной властью.
«Националистов ждут следственные мероприятия, и по закону военного времени – трибунал. Для бойцов ВСУ трибунала не будет, рано или поздно их отпустят домой. Поэтому для них лучше сдаваться. Они и сами сейчас видят, как их лечат, кормят, ставят на ноги и передают обратно их же семьям», — подытожил доброволец Донбасса.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.
*«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело в России.