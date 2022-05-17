Авдеевка в кольце, у ВСУ нет шансов: доброволец Сокол призвал украинских солдат сдаться в плен

«Вопрос будет решаться пока их всех оттуда не выбьют. А сколько это будет продолжаться зависит от того, как поведет себя противник. Бойцы ВСУ сдаются на многих направлениях: с Луганского. Украинские военные складывают оружие в Николаевской, Запорожской, Харьковской областях. Также сдаются в плен под Авдеевкой, в Марьенке. Военнослужащие ВСУ бояться сдаваться, так как в этом случае националисты из «Азова»* их расстреливают», — пояснил «Сокол».