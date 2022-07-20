Авария с поездом и легковушкой унесла жизни трех человек в Амурской области

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира машины. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.