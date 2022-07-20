Новости0

Авария с поездом и легковушкой унесла жизни трех человек в Амурской области

Авария с поездом и легковушкой унесла жизни трех человек в Амурской области
https://pxhere.com/

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось в Амурской области. Там поезд врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи перегона Украина — Белогорск. По информации издания, водитель автомобиля нарушил ППД и выехал на пути, несмотря на приближающийся состав.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира машины. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

амурская область гибель поезд смертельное дтп
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.