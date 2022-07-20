Авария с поездом и легковушкой унесла жизни трех человек в Амурской области

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось в Амурской области. Там поезд врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи перегона Украина — Белогорск. По информации издания, водитель автомобиля нарушил ППД и выехал на пути, несмотря на приближающийся состав.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира машины. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.