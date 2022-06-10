Авария с легковушкой и грузовиком унесла жизнь 14-летнего школьника под Самарой

Инцидент произошел на 1083-м километре трассы М-5 «Урал». По информации надзорного ведомства, водитель легковушки столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. Жертвой ДТП стал школьник. Медицинская помощь потребовалась его сестре и виновнику аварии.