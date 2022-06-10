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Авария с легковушкой и грузовиком унесла жизнь 14-летнего школьника под Самарой

Авария с легковушкой и грузовиком унесла жизнь 14-летнего школьника под Самарой
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Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб 14-летний мальчик, а также пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Инцидент произошел на 1083-м километре трассы М-5 «Урал». По информации надзорного ведомства, водитель легковушки столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. Жертвой ДТП стал школьник. Медицинская помощь потребовалась его сестре и виновнику аварии.

На месте происшествия работают правоохранители. Сотрудники прокуратуры инициировали проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования. 

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