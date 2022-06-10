Авария на заводе по производству сжиженного газа в США поставила под вопрос поставки в Европу

Газовые котировки в США обвалились после аварии на крупном заводе по производству сжиженного природного газа, а это чревато серьезными проблемами для импортеров в Европе, передает «ПолитРоссия».
После взрыва на крупном американском заводе, котировки на внутреннем американском рынке отреагировали мгновенным падением. За несколько часов цены снизились на 40 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости газа внутри США даст небольшую передышку местным потребителям, но сильно отразится на импортерах.
Отмечается, что за последние месяцы сжиженный природный газ подорожал вторе. В частности, из-за рекордных объемов экспорта. США пытаются заместить российский газ своим европейским партнерам, но после аварии на Freeport LNG, поставки оказались под вопросом. Известно, что ремонт займет не менее трех недель.
Основными клиентами предприятия являются британская компания BP, французская TotalEnergy, корейская SK E&S и японские Jera и Osaka Gas.