Авария на заводе по производству сжиженного газа в США поставила под вопрос поставки в Европу

Отмечается, что за последние месяцы сжиженный природный газ подорожал вторе. В частности, из-за рекордных объемов экспорта. США пытаются заместить российский газ своим европейским партнерам, но после аварии на Freeport LNG, поставки оказались под вопросом. Известно, что ремонт займет не менее трех недель.