Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара в тверском НИИ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
В Твери на территории военного НИИ произошел пожар. Специалисты
уже озвучили предварительную причину возгорания, сообщил ТАСС.
Изначально очаг возгорания располагался на втором этаже. Перекрытия
у здания были деревянные, на улице дул сильный ветер – все это привело к
распространению пламени. Вскоре огонь охватил здание на площади в 1000 кв. м.
В результате пожара пострадали 20 человек, двое граждан
скончались. Всего было эвакуировано 30 человек.
Согласно
основной версии, электросеть на предприятии работала в аварийном режиме,
проводка была старой.
загрузка...