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    Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара в тверском НИИ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара в тверском НИИ

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    pixabay.com

    В Твери на территории военного НИИ произошел пожар. Специалисты
    уже озвучили предварительную причину возгорания, сообщил ТАСС.

    Изначально очаг возгорания располагался на втором этаже. Перекрытия
    у здания были деревянные, на улице дул сильный ветер – все это привело к
    распространению пламени. Вскоре огонь охватил здание на площади в 1000 кв. м.

    В результате пожара пострадали 20 человек, двое граждан
    скончались. Всего было эвакуировано 30 человек.

    Согласно
    основной версии, электросеть на предприятии работала в аварийном режиме,
    проводка была старой.

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