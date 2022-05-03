Аварийная работа электросети могла стать причиной пожара на складе с книгами в Богородском

Мощный пожар уничтожил крупный склад с учебниками и полиграфией в подмосковном Богородском. Специалисты провели экспертную проверку и выделили две причины, по которым могло начаться возгорание. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.