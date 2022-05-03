Аварийная работа электросети могла стать причиной пожара на складе с книгами в Богородском

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Мощный пожар уничтожил крупный склад с учебниками и полиграфией в подмосковном Богородском. Специалисты провели экспертную проверку и выделили две причины, по которым могло начаться возгорание. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, что пожар произошел сегодня ночью на складе, располагающемся на Кудиновском шоссе. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади 33,8 тысяч квадратных метров. Также существовал риск того, что пламя перекинется на соседний склад.
В момент начала пожара в помещении находились 43 человека, одному из которых потребовалась помощь спасателей. Все остальные эвакуировались самостоятельно.
Предварительно установлено, что причинами пожара могли статья аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. Сотрудники спасательных служб проводят проливку здания. Проверка продолжается.