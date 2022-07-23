Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал «Народным Новостям», почему простые жители Европы начали открывать глаза на преступления киевской власти.
«Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях», — отметили немцы.
Военный политолог Александр Перенджиев отметил, что немцы начинают понимать, что кризис на Украине серьезно бьет по их жизненно важным интересам. Он подчеркнул, что в странах Европы осознают, что оружие, которое поставляется Украине, начинает угрожать уже их государствам. Помимо этого, в ЕС понимают, что большую опасность представляют те люди, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. Они приобретают боевой опыт, а потом становятся востребованными у европейских криминальных структур, объяснил эксперт.
«Немцы все это начинают понимать. Они меньше поддаются оболваниванию, которое ведет Украина. На жителях Германии все в первую очередь отражается, как на ведущей нации в Европе. Немцы свою ответственность понимают, они переживают за то, что имидж Германии ухудшается», — отметил политолог.
Перенджиев подчеркнул, что НАТО, поддерживая украинских националистов, сама стала нациолистической организацией. Это отражается на внутренней обстановке внутри блока, уверен эксперт.
«НАТО событиями на Украине четко показала, что это никакой не оборонительный союз, а агрессивный блок. Простые немцы эту вещь поняли. Все чаще говорится о прекращении помощи официальному Киеву», — пояснил наш собеседник.
По словам эксперта, массовые недовольства жителей могут возникать и в других странах Европы. В первую очередь это может коснуться Испании, Португалии и Франции, где люди выступают против военной помощи Украине.
«Подобное может произойти в Испании, не стоит исключать Португалию, а также Францию. Там общество также выступает против конфликта и поставок оружия. Даже в Польше заметны такие настроения, там есть много общественных структур, которые выступают против. Но элиты этих стран пока еще удерживают власть и подавляют настроения. Граждане стран не хотят, чтобы их государство было включено в авантюры», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.