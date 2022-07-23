Авантюры Киева поперек горла: почему европейцы рьяно требуют полной капитуляции Зеленского

«Подобное может произойти в Испании, не стоит исключать Португалию, а также Францию. Там общество также выступает против конфликта и поставок оружия. Даже в Польше заметны такие настроения, там есть много общественных структур, которые выступают против. Но элиты этих стран пока еще удерживают власть и подавляют настроения. Граждане стран не хотят, чтобы их государство было включено в авантюры», — подытожил наш собеседник.