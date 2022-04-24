Audi и Toyota вошли в список самых популярных брендов автомобилей в Европе за март

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Автоэксперты составили рейтинг самых популярных автомобильных брендов в Европе за март 2022 года. В список попали такие компании, как Audi и Toyota.
Реализация легковых автомобилей на европейском рынке в марте 2022 года сократилась на 18,8% по сравнению с прошлогодним показателем. Эксперты опубликовали топ-5 самых востребованных машин в Европе за прошлый месяц.
Так, на пятом месте оказалась корпорация BMW из Германии. Дилерам удалось продать в Евросоюзе 64,1 тысячи моделей. Это на 20,6% меньше, чем годом ранее.
Следом расположился немецкий бренд Audy. За март 2022 года было реализовано 65,3 тысячи авто (падение 10%).
Тройку лидеров открыла компания Mercedes-Benz с показателем в 65,4 тысячи машин. Падение составило 18,2%.
Второе место досталось японской Toyota. На европейском рынке было продано 69,8 тысяч транспортных средств (падение 10,1%).
Лидером рейтинга стал немецкий автогигант Volkswagen. За прошлый месяц дилеры реализовали 103,1 тысячи экземпляров (снижение на 30,1%), пишет портал NJcar.