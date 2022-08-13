АТОР заявила о подорожании туров за рубеж и по России в бархатный сезон

Стоимость путешествий по России увеличилась на 10%, а в некоторых случаях — на 15%, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Что касается зарубежных направлений, рост цен связан с подорожанием перелетов.