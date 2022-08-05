АТОР сообщила о решении Болгарии приостановить выдачу виз россиянам

По данным АТОР, данное решение власти могли принять вследствие объявления 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России персонами нон-грата.

Болгария временно прекращает выдачу виз не только обычным путешественникам из России, но и собственникам недвижимости. В качестве причины приводится «сложившаяся чрезвычайная ситуация».

Консульство Болгарии уведомило российских туроператоров о приостановке приема документов граждан РФ на туристические визы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).