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АТОР сообщила о решении Болгарии приостановить выдачу виз россиянам

АТОР сообщила о решении Болгарии приостановить выдачу виз россиянам
Photo by Neven Myst on Unsplash

Консульство Болгарии уведомило российских туроператоров о приостановке приема документов граждан РФ на туристические визы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Болгария временно прекращает выдачу виз не только обычным путешественникам из России, но и собственникам недвижимости. В качестве причины приводится «сложившаяся чрезвычайная ситуация».

По данным АТОР, данное решение власти могли принять вследствие объявления 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России персонами нон-грата.

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