АТОР предупредила о закрытии ряда пляжей Египта из-за нападения акул на людей

Правительство Египта объявило о мерах, направленных на усиление безопасности отдыхающих. В связи с нападением акул на людей в море от Эль Гуны на севере до южного мыса Абу Сома будет запрещена любая морская деятельность для лиц без лицензии, а также подводное плавание в одиночку.