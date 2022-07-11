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АТОР предупредила о закрытии ряда пляжей Египта из-за нападения акул на людей

АТОР предупредила о закрытии ряда пляжей Египта из-за нападения акул на людей
pxhere.com

Случаи нападения акул на людей участились в Египте, из-за чего ряд пляжей страны будет закрыт, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Правительство Египта объявило о мерах, направленных на усиление безопасности отдыхающих. В связи с нападением акул на людей в море от Эль Гуны на севере до южного мыса Абу Сома будет запрещена любая морская деятельность для лиц без лицензии, а также подводное плавание в одиночку.

Сотрудники гостиниц предупредили отдыхающих о запрете бросать в море продукты питания. Многие отдыхающие часто пытаются подкармливать рыб, а их большое количество в свою очередь привлекает акул.

Путешественника в Турции удалось отбиться от смертельно опасной рыбы-иглы, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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