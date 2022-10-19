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АТОР перечислила самые востребованные направления для россиян в ноябре

АТОР перечислила самые востребованные направления для россиян в ноябре
pxhere.com

Самые востребованные зарубежные направления для отдыха граждан РФ в ноябре перечислил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Тройку лидеров заняли Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция, передает NEWS.ru. Туристический поток нарастила Шри-Ланка за счет прямого авиасообщения с Россией.

Самые большие дотационные потоки у Турции, а в ОАЭ полноценно начинается зимний сезон. Среди россиян в тренде находится люксовый сегмент на Мальдивы, в ноябре это традиционное место для отдыха семей с детьми.

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