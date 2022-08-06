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Атомная субмарина ВМФ РФ «Дмитрий Донской» вышла в море для выполнения боевых задач

Атомная субмарина ВМФ РФ «Дмитрий Донской» вышла в море для выполнения боевых задач
MOD Russia.via Globallookpress. com

Российская атомная подлодка «Дмитрий Донской» 1 августа покинула место дислокации и вышла в море. Об этом говорится в сообщении главы Движения поддержки флота (ДПФ) Владимира Мальцева.

Согласно его заявлению, подводный крейсер будет нести службу в море, где экипаж субмарины отработает поставленные боевые задачи. При этом недавно базу ВМФ РФ также покинула и самая большая подлодка стратегического назначения в мире.

«Она успешно решает учебно-боевые задачи в ходе очередного выхода в море», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что курс Соединенных Штатов на доминирование в Мировом океане является главной угрозой для России.

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