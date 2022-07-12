Atlantico: Франция опасается перехвата поставленного Украине вооружения

Страны Запада стали сомневаться в целесообразности поставок вооружения для Украины, так как считают, что оно может попасть в руки российских военнослужащих. Об это пишет Atlantico.
В статье издания говорится, что ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ по количество снарядов. Тем временем украинская сторона находится в полной зависимости от поставок западного вооружения. Именно по этой причине, как говорится в материале, Киев проигрывает последние сражения.
После начала специальной военной операции безразличие к судьбе Украины у Запада растет все больше. Аналитики Atlantico считают, что одной из главных причин является опасение, что Москва захватит новейшие образцы западного вооружения.
Ранее ВС России уничтожили военной технику противника в 12 районах проведения спецоперации. Кроме того, в Николаевской области был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ, сообщил телеканал «360».