В статье издания говорится, что ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ по количество снарядов. Тем временем украинская сторона находится в полной зависимости от поставок западного вооружения. Именно по этой причине, как говорится в материале, Киев проигрывает последние сражения.