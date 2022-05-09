Asus показала тонкий килограммовый ноутбук с автономностью 19 часов

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Asus готовит очень компактный ноутбук с превосходной автономностью. Тизерное изображение демонстрирует устройство, толщина корпуса которого чуть больше стандартного разъема для наушников диаметром 3,5 мм. Рядом с ним – два порта USB-C.





Масса ноутбука составит 1 кг (возможно, даже чуть меньше), при этом обещана просто отличная автономность – 19 часов. Официальная премьера новинки состоится 10 мая, и вместе с ним представят другую интересную ультратонкую модель – на этот раз мощную, с процессором Core i9, дискретным 3D-ускорителем GeForce RTX 3060 и двумя экранами.













Одна из тизерных картинок демонстрирует то, как приподнимается второй экран при открытии крышки ноутбука с основным дисплеем. Пока сложно говорить, на кого ориентирован такой тонкий, но мощный ноутбук – возможно, на профессионалов, а может быть и на геймеров. Можно предположить, что обе модели используют процессоры Intel Core 12 поколения.