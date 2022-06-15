Астрономы Университета штата Аризона зафиксировали самую скоротечную вспышку звезды

Специалисты из Университета штата Аризона 12 июня 2021 года зафиксировали вспышку света в двухзвездной системе, которая возникла в результате взаимодействия белого карлика и светила-компаньона. Как правило, подобные космические объекты функционируют в течение нескольких недель и даже больше, но V1674 Hercules исчезла так же стремительно, как появилась, сообщает Planet Today.