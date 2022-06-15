Астрономы Университета штата Аризона зафиксировали самую скоротечную вспышку звезды

Американские астрономы смогли наблюдать за самой скоротечно вспыхнувшей и сгоревшей звездой, получившей название V1674 Hercules.
Специалисты из Университета штата Аризона 12 июня 2021 года зафиксировали вспышку света в двухзвездной системе, которая возникла в результате взаимодействия белого карлика и светила-компаньона. Как правило, подобные космические объекты функционируют в течение нескольких недель и даже больше, но V1674 Hercules исчезла так же стремительно, как появилась, сообщает Planet Today.
Вспышку звезды можно было рассмотреть без использования оптических приборов. Однако практически спустя сутки ее свечение начало быстро угасать. При этом V1674 Hercules продолжает испускать периодические колебания, что вызывает интерес у многих ученых.