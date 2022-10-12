Астронавты миссии SpaceX Crew-4 скоро вернутся домой

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что астронавты миссии SpaceX Crew-4 покинут Международную космическую станцию (МКС) 13 октября, чтобы вернуться на Землю. Астронавты NASA Челл Линдгрен (Kjell Lindgren), Боб Хайнс (Bob Hines) и Джессика Уоткинс (Jessica Watkins), а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти (Samantha Cristoforetti) провели на борту станции пять с половиной месяцев (они прибыли на МКС 28 апреля) и теперь собираются домой.





Космический корабль SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами должен отстыковаться от МКС 12 октября в 19:05 по времени Восточного побережья США (13 октября в 02:05 по Московскому времени). Приводнение у берегов штата Флорида запланировано на 13 октября в 17:41 по местному времени (14 сентября в 00:41 по Москве). Действующий командир МКС Саманта Кристофоретти передаст командование станцией российскому космонавту Сергею Прокопьеву – традиционная церемония передачи ключа начнется 12 октября в 17:05 по Московскому времени.

После отбытия экипажа миссии Crew-4 на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн (Nicole Mann), Джош Кассада (Josh Cassada) и Франсиско Рубио (Francisco Rubio); астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката (Koichi Wakata) и российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Манн, Кассада, Ваката и Кикина прибыли на МКС совсем недавно – 7 октября.