Астролог Егорова рассказала, что может скрывать Агутин от Варум

Широкая общественность привыкла считать многолетний союз Агутина и Варум образцовым, однако в этой паре уже были серьезные проблемы. Так, около десяти лет назад певца застукали за поцелуями с другой женщиной. Тогда супруга смогла простить неверность мужа.