Астролог Егорова рассказала, что может скрывать Агутин от Варум

Вторая половина 2022 года станет настоящим испытанием для звездной пары Анжелики Варум и Леонида Агутина, считает астролог Елена Егорова, передает «Экспресс газета».
Широкая общественность привыкла считать многолетний союз Агутина и Варум образцовым, однако в этой паре уже были серьезные проблемы. Так, около десяти лет назад певца застукали за поцелуями с другой женщиной. Тогда супруга смогла простить неверность мужа.
Однако, считает Егорова, во второй половине текущего года, могут «всплыть» новые подробности бурной личной жизни Агутина вне брака. Так, не исключает она, узы Гименеи артистов проверит на прочность новая измена Леонида или внезапная новость о его внебрачном ребенке.
«По карте рождения Анжелики выходит, что с конца июля — начала августа у нее появится соперница. Вся осень может быть довольно напряженной в их отношениях», —предсказала астролог.
Ранее сообщалось, что Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену поклонника на концерте в Миассе.