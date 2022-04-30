Astra Militarum о затяжных боях в Попасной: ВСУ выстроили глубоко эшелонированную оборону

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Населенный пункт Попасная в Луганской области долгие годы находился под контролем вооруженных сил Украины. За это время Киев успел возвести современные укрепрайоны, способные выдержать долгую осаду, из-за чего продвижение на этом направлении замедлилось, рассказал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
Российские подразделения при поддержке Народной милиции ЛНР и добровольческих отрядов, к которым ряд СМИ приписывает «ЧВК Вагнера», в настоящее время ведут активные бои за город. По мнению эксперта, освобождение населенного пункта в перспективе приведет к схлопыванию обороны ВСУ и созданию очередного котла.
Обороняет Попасную 128-я горно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины, которая считается одной из самых подготовленных, а также украинские националисты. Продвижение армии РФ затрудняется выстроенной противником системы долговременных укреплений. Тем не менее войска постепенно продавливают рубежи ВСУ.
«В окрестностях населенного пункта расположена передовая линия обороны украинских войск. На протяжении восьми лет при помощи западных специалистов Киев выстроил глубоко эшелонированную оборону на большом участке боевого соприкосновения», — уточнил аналитик.
Комиссар Яррик добавил, что взятие Мариуполя оказалось достаточно легким по сравнению с Попасной. Его быстро заблокировали и перерезали путь для подхода подкреплений на помощь нацбатальону «Азов»* (против некоторых боевиков в РФ возбуждены уголовные дела). Однако от города в Луганской области фактически зависит положение ВСУ в Донбассе, поэтому Киев стягивает туда самые боеспособные отряды.
Руководитель Telegram-канала Astra Militarum подчеркнул, что за прошедшие два месяца с начала спецоперации Народная милиция ЛНР при поддержке армии РФ освободила более 90% территории региона — очерченной границами бывшей Луганской области Украины.
«Северодонецкая городская агломерация — это центр оккупационной администрации киевского режима на Луганщине, и, соответственно, его освобождение станет фактическим символом полного освобождения ЛНР от нацистов», — подытожил эксперт.
Специальная военная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Главной задачей миссии стала защита мирного населения от неонацистов, которые последние восемь лет бомбили Донбасс.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела