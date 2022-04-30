Astra Militarum о затяжных боях в Попасной: ВСУ выстроили глубоко эшелонированную оборону

Комиссар Яррик добавил, что взятие Мариуполя оказалось достаточно легким по сравнению с Попасной. Его быстро заблокировали и перерезали путь для подхода подкреплений на помощь нацбатальону «Азов»* (против некоторых боевиков в РФ возбуждены уголовные дела). Однако от города в Луганской области фактически зависит положение ВСУ в Донбассе, поэтому Киев стягивает туда самые боеспособные отряды.