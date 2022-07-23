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«Аста ла виста, бейби»: Красовский заявил, что Россия вздохнула с облегчением после эмиграции Пронченко

«Аста ла виста, бейби»: Красовский заявил, что Россия вздохнула с облегчением после эмиграции Пронченко
globallookpress/Nikolay Titov

Телеведущий и журналист Антон Красовский заявил, что вся Россия вздохнула с облегчением после отъезда его коллеги Зинаиды Пронченко во Францию.

По словам Красовского, отправившись жить за границу, Пронченко сделала большое одолжение всем россиянам. 

“Говорят, Зинаида Пронченко полностью осела во Франции. С каким же облегчением вздохнула Россия! Гудбай! Аста ла виста, бейби!”, — заявил Красовский в Telegram-канале.

Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров четко обозначил свою позицию по вопросу об эмиграции из РФ. Артист подчеркнул, что никуда не собирается уезжать прямо со сцены во время концерта в Сочи.

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