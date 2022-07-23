«Аста ла виста, бейби»: Красовский заявил, что Россия вздохнула с облегчением после эмиграции Пронченко

Телеведущий и журналист Антон Красовский заявил, что вся Россия вздохнула с облегчением после отъезда его коллеги Зинаиды Пронченко во Францию.
По словам Красовского, отправившись жить за границу, Пронченко сделала большое одолжение всем россиянам.
“Говорят, Зинаида Пронченко полностью осела во Франции. С каким же облегчением вздохнула Россия! Гудбай! Аста ла виста, бейби!”, — заявил Красовский в Telegram-канале.
Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров четко обозначил свою позицию по вопросу об эмиграции из РФ. Артист подчеркнул, что никуда не собирается уезжать прямо со сцены во время концерта в Сочи.