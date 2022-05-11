Ассоциация теннисистов-профессионалов накажет Уимблдонский турнир за отстранение российских спортсменов

Даниил Медведев

Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) накажет Уимблдонский турнир за недопуск к участию теннисистов из России и Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине, из-за чего он может потерять статус крупнейшего турнира “Большого шлема”. Об этом сообщает The Telegraph.

Совет АТР планирует лишить Уимблдонский турнир назначения рейтинговых очков, если запрет на участие спортсменов из России не будет снят — такое решение, по данным издания, будет принято в ближайшие 48 часов. В этом случае статус Уимлбдона понизится и он станет просто выставочным турниром с крупным призовым фондом (40 млн евро).

Это может коснуться не только Уимблдона, но и других турниров, которые проходят в Великобритании. Подобные меры в дальнейшем может принять и Женская теннисная ассоциация (WTA).

Из-за санкций Уимблдонский турнир, который пройдет в Великобритании с 27 июня по 10 июля, пропустят российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Ранее организаторы турнира рассматривали возможность допуска российских спортсменов до соревнований, если они публично осудят военную спецоперацию РФ на Украине, однако позже пришли к решению отстранить игроков от Уимблдона.

Отстранение российских и белорусских теннисистов от турнира вызвало серьезный общественный резонанс. Это решение резко осудили первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и известный испанский теннисист Рафаэль Надаль. Оба спортсмена заявили, что теннисисты не несут ответственности за действия российского правительства, и сочли отстранение игроков несправедливым.