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ASRock выйдет на рынок игровых мониторов. Компания готовит две модели с кадровой частотой 165 Гц

ASRock выйдет на рынок игровых мониторов. Компания готовит две модели с кадровой частотой 165 Гц

Компания ASRock, относительно недавно вышедшая на рынок видеокарт, готова открыть новое для себя направление – она представит собственные мониторы под брендом Phantom Gaming. На рынке видеокарт ASRock является партнером AMD, так что нет ничего удивительного в том, что мониторы ASRock будут поддерживать технологию AMD Freesync.


На рынке игровых мониторов ASRock дебютирует с двумя моделями – они уже представлены в базах Displayport.org и Consumer.Go. Топовая модель PG34WQ15R – с панелью VA диагональю 34 дюйма и разрешением 3440 х 1440 пикселей. Вторая модель – PG27FF с панелью IPS диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD. В обоих случаях поддерживается кадровая частота 165 Гц при подключении по DisplayPort. 

ASRock
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