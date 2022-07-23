ASRock выйдет на рынок игровых мониторов. Компания готовит две модели с кадровой частотой 165 Гц

Компания ASRock, относительно недавно вышедшая на рынок видеокарт, готова открыть новое для себя направление – она представит собственные мониторы под брендом Phantom Gaming. На рынке видеокарт ASRock является партнером AMD, так что нет ничего удивительного в том, что мониторы ASRock будут поддерживать технологию AMD Freesync.





На рынке игровых мониторов ASRock дебютирует с двумя моделями – они уже представлены в базах Displayport.org и Consumer.Go. Топовая модель PG34WQ15R – с панелью VA диагональю 34 дюйма и разрешением 3440 х 1440 пикселей. Вторая модель – PG27FF с панелью IPS диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD. В обоих случаях поддерживается кадровая частота 165 Гц при подключении по DisplayPort.