AsRock протестировала собственную видеокарту Arc A380 и похвасталась результатами

AsRock на днях представила свою новую видеокарту Challenger ITX на графическом чипе Arc A380. А теперь, не откладывая дело в долгий ящик, сделала на неё обзор.





По данным производителя, это карта с заводским разгоном и тактовой частотой графического процессора 2250 МГц. Однако в реальных тестах она вышел. К примеру, в стресс-тесте Furmark она достигает 2300 МГц, а в играх — 2450 МГц.





При полной нагрузке скорость вращения вентилятора достигает 1683 об/мин, а температура чипа составляет 85°C. Мощность платы, согласно данным Furmark, равняется 54,9 Вт, что меньше, чем у эталонной версии Arc A380, там теплопакет равен 75 Вт.

Помимо тестов, ASRock также проверила производительность для нескольких игр, включая популярные проекты AAA-категории и современные игры на API DirectX12. Тестирование проводилось в разрешении 1080p.









Результаты таковы:

League of Legends (высокое качество): 166,9 FPS.

CS:GO (высокое качество): 160,1 FPS

DOTA2 (высокое качество): 146,2 FPS

APEX Legends (среднее качество): 91,5 кадров в секунду

PUBG (низкое качество: 83,1 кадров в секунду)

Eternal Calamity (среднее качество): 62,3 кадра в секунду

The Division 2 (высокое качество): 53 кадра в секунду

Shadow of the Tomb Raider (высокое качество): 56 кадров в секунду

Cyberpunk 2077 (среднее качество): 47,51 кадр/с

Gears of War 5 (высокое качество): 63,1 кадр/с

Watch Dogs: Legion (высокое качество): 49 кадров в секунду

Ранее сообщалось, что ПК с видеокартами A380 скоро появятся в Европе.