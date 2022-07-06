ASRock добавила своим материнским платам поддержку новейшей версии Wi-Fi

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Производитель ASRock выпустил сетевые адаптеры Wi-Fi 6E для своих материнских плат на чипсетах AMD и Intel. Точные данные о контролерах не приводятся, однако версия AMD по дизайну соответствует сетевой карте AMD RZ608, которая представляет собой переименованную версию MediaTek MT7921K. В ней есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Используется интерфейс PCIe для подключения.





Карта Intel, скорее всего, основана на последних чипсетах AX211 или AX411. Там используется новейший интерфейс CNVIo2 M.2, который есть только на платах под процессоры Intel Core 12-го поколения. Эти сетевые карты будут работать только с материнскими платами ASRock серии 600 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake.





Пока что производитель не приводит цены и даты начала продаж.

Ранее сообщалось, как выглядит первая системная плата для процессоров Ryzen 7000 — модель ASRock X670E Taichi. Одной из её особеностей будет двойной чипсет.