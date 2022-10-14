Технологии0

ASML приказала американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов

ASML приказала американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов

Нидерландская компания ASML, являющаяся ведущим мировым производителем оборудования для выпуска полупроводниковой продукции, приказала американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов на фоне последних экспортных ограничений США.

В служебной записке голландской фирмы говорится, что любому американскому персоналу, включая американских граждан, держателей грин-карт и иностранных граждан, проживающих в США, «запрещается предоставлять определенные услуги передовым фабрикам в Китае».

Сотрудники ASML в США «должны воздерживаться — прямо или косвенно — от обслуживания, доставки или оказания поддержки любым клиентам в Китае до дальнейшего уведомления, в то время как ASML активно оценивает, на какие конкретные фабрики по производству чипов распространяется это ограничение».


Подлинность записки ASML, которая распространялась в социальных сетях, была подтверждена представителем компании. ASML является одним из наиболее важных игроков в цепочке поставок полупроводников, поскольку она производит оборудование, необходимое для производства самых передовых микросхем в мире. Фирма со штаб-квартирой в Нидерландах является единственной компанией в мире, которая производит оборудование для литографии в экстремальном ультрафиолете, которые используются такими компаниями, как TSMC.


Полностью перекроют кислород: США собираются запретить всё новое оборудование Huawei и ZTE

На прошлой неделе правительство США приняло радикальные правила, направленные на то, чтобы отрезать Китай от ключевых чипов и оборудования для производства полупроводников. В рамках этих правил американцам, поддерживающим разработку или производство определенных чипов в Китае, в том числе для использования в военных целях, требуется для этого лицензия.

Это правило кажется довольно широким, и компании изо всех сил пытаются выяснить, что оно означает на практике. «Мы усердно работаем над оценкой новых правил и их влияния на ASML», — говорится в сообщении компании.

Между тем, США также предоставили освобождение от новых ограничений некоторым из крупнейших производителей микросхем в мире. TSMC получила годовую лицензию на продолжение закупки американского оборудования для производства микросхем и отправки его на свое производственное предприятие в Китае. Южнокорейские производители чипов Samsung и SK Hynix также получили аналогичную поблажку на год.

ASML
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.