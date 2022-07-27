Аскольд Запашный неожиданно отреагировал на попытки сорвать концерты Нетребко в Германии

Известный дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал попытки демонстрантов сорвать концерт певицы Анны Нетребко в Германии, пишет СT News.
Отметим, что оперная дива оказалась в неприятной ситуации во время выступления в немецком Регенсбурге. Под окнами замка, в котором состоялся концерт, собрались митингующие, которые выступили против приезда артистки.
Аскольд Запашный отметил, что напалки на артистов в Европе будут продолжаться. Он отметил, что знаменитостям нужно игнорировать провокации.
«Им невозможно ничего объяснить, потому что им внушали определенные мысли с детства, с юности, с того возраста, когда человек еще не способен критически мыслить и принимает все на веру. Они, словно зомби, повторяют заложенную в них информацию», — заявил Запашный.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.