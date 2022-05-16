Asia Times: главная американская газета призвала Вашингтон поднять белый флаг перед Россией

«Похоже, что некоторые во внешнеполитической элите и других районах американского государства увидели надвигающуюся катастрофу для proxy war с Россией, которую ведут Джо Байден, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен и другие. Они, кажется, хотят остановить поезд, который они привели в движение, прежде чем он сбежит», — заключили китайские журналисты.