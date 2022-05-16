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Журналисты американской газеты The New York Times (NYT) предложили правительству США прекратить свое противостояние с Россией. Свою позицию авторы статьи аргументировали провалом политики Белого дома на Украине. Так, они фактически призывали свое правительство остановить разрушительную риторику в отношении Москвы и поднять белый флаг. Данные сигналы распознали корреспонденты Asia Times, передает «ПолитЭксперт».
Как отметили в издании Asia Times, NYT является лидером в освещении политики США в отношении кризиса на Украине. Обозреватели американской газеты рассказывают определенные истории для поддержания боевого духа жителей страны и оправдания огромного числа миллиардов, отправленных Киеву из карманов налогоплательщиков. Китайские журналисты также утончили, что именно NYT формирует «правильное» мнение о ситуации с Украиной.
В этой связи, когда авторы американской газеты заявляют, что дела идут не очень хорошо для США и президента Украины Владимира Зеленского — «это история напоминает историю, как “человек кусает собаку”», подчеркнули в Asia Times.
«Это говорит нам о том, что некоторые истины превратились из неудобных в неоспоримые. Таков был характер истории от 11 мая под заголовком “Русские удерживают большую часть Востока, отставив в сторону неудачи”», — написано в материале китайского издания.
Наряду с этим, данный заголовок смягчает горькую правду для Вашингтона. Так, уже в первом данной новости автор сообщает о ежедневных о победах России, что вопреки «миссии» NYT не поднимает моральный дух американских читателей.
Далее авторы материала NYT вовсе рассказывают о начале конфликта киевского режима с Донбассом. Это, по мнению китайских обозревателей, является слепым пятном западной прессы, которое показывает, кто в на самом деле «сделал первые выстрелы восемь лет назад».
При этом, американские журналисты подчеркивают, что ранний успех российской специальной военной операции дал Кремлю весомые рычаги давления в любых последующих переговорах.
В конце концов, в материале NYT констатируется плачевное состояние украинской экономики, факт большого числа беженцев и разрушения политики США на Украине.
В заключение своей статьи, американские журналисты призывали руководство Белого дома приложить дипломатические условия для окончания украинского кризиса. Ведь до сих пор Вашингтон лишь «в панике продолжает бросать горы наличных денег на проблему».
Все вкупе говорит о том, что США пора махать белым флагом, заявили обозреватели Asia Times.
«Похоже, что некоторые во внешнеполитической элите и других районах американского государства увидели надвигающуюся катастрофу для proxy war с Россией, которую ведут Джо Байден, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен и другие. Они, кажется, хотят остановить поезд, который они привели в движение, прежде чем он сбежит», — заключили китайские журналисты.
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