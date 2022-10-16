Asia Times: доминирование доллара в мире стремительно подходит к концу

Период могущества американской валюты в мировой экономической системе стремительно приближается к концу, пишет издание Asia Times.
По словам обозревателей, доллар является основной мировой валютой для взаиморасчетов между энергетическими экспортерами, однако ключевые нефтегазовые державы все больше стремятся избавиться от влияния США и использования доллара.
«Время доллара как мировой резервной валюты давно ушло. Учитывая размеры госдолга США, ему не выдержать, а основная угроза для американской валюты исходит из Азии», — пишет издание.
Эксперты подчеркивают, что текущее обострение политического кризиса неминуемо отразится на общей экономической картине мира. При этом введение антироссийских санкций способствовало тому, что Москва уже перешла на расчеты за газ в рублях.