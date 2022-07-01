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Асфальт с запахом клубники уложили в одном из районов Ленобласти

Асфальт с запахом клубники уложили в одном из районов Ленобласти
pxhere.com

Дорожное покрытие с ароматом клубники появилось на отремонтированном участке трассы во Всеволожском районе Ленинградской области.

Большое количество людей жалуется на запах жидкого битума, который сильно нагревают во время ремонта дороги. Поэтому в региональном дорожном комитете решили провести эксперимент и уложить новое «клубничное» покрытие, сообщает издание Peterburg2.

Ароматизированный асфальт положили на участке протяженностью 19 км, расположенном между станцией Магнитная до поселка имени Морозова. Помимо необычного запаха, покрытие ничем не отличается от обыкновенного асфальта.

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RusNewsToday24
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