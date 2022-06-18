Asahi Shimbun: требования Украины стали утомлять Запад

Западные страны начинают уставать от постоянных и нарастающих требований украинских властей по поставкам оружия. К такому выводу пришло японское издание Asahi Shimbun.
Журналисты подчеркивают, что на Банковой все чаще стали звучать разговоры о недостаточности военной поддержки со стороны США и союзников. Так, власти Украины начинают настойчивее говорить с партнерами касательно увеличения поставок вооружений.
Asahi Shimbun приводит слова замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая сообщала, что Киев получил от Запада лишь десятую часть необходимого оружия для противостояния российской армии. В то же время глава украинского минобороны Алексей Резников говорил, что запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен аж на 90 процентов. Однако, по словам министра, Киеву хватило бы имеющегося оружия для противостояния любой армии Европы, но не ВС России.