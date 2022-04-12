Asahi: отказ Японии от российского угля обернется против самого же Токио

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Решение Японии отказаться от
поставок российского угля негативно отразится на стране. Об этом пишет издание Asahi.
Отмечается, что в 2021 году РФ привезла
официальному Токио угля почти на 280 млрд иен. В общей сумме поставки составили
13% от всего объема, используемого страной. Власти рассчитывают, что новые санкции
ударят по российской экономике.
«Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа.
Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск
подорожания электричества и роста расходов предприятий», — говорится в
материале.
Автор уверен, что властям нужно обдумать свое решение. Они должны разработать
смягчающие меры.
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