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    Asahi: отказ Японии от российского угля обернется против самого же Токио

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Решение Японии отказаться от
    поставок российского угля негативно отразится на стране. Об этом пишет издание Asahi.

    Отмечается, что в 2021 году РФ привезла
    официальному Токио угля почти на 280 млрд иен. В общей сумме поставки составили
    13% от всего объема, используемого страной. Власти рассчитывают, что новые санкции
    ударят по российской экономике.

    «Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа.
    Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск
    подорожания электричества и роста расходов предприятий», — говорится в
    материале.

    Автор уверен, что властям нужно обдумать свое решение. Они должны разработать
    смягчающие меры.

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