Asahi Linux теперь поддерживает процессоры M2

Apple начала поставлять Mac с процессорами Apple Silicon в конце 2020 года, и почти сразу энтузиасты начали работу над специальным дистрибутивом Linux, который сможет работать на них. В этом году вышла первая бета-версия Asahi Linux, предназначенного для работы с чипами M1. А теперь появилась сборка и для решений с процессорами M2.





Поддержка новейшего процессора пока описана как экспериментальная. Однако система уже поддерживает изменение частоты процессора, работу Wi-Fi, портов USB, клавиатуры и тачпада, NVMe-накопителя, а также отслеживание состояния батареи и так далее.

В числе других функций отмечается поддержка Bluetooth, графики и некоторых других моментов. Хотя это пока экспериментальные функции.

При этом некоторое оборудование пока не поддерживается, а штатная клавиатура не работает в загрузчике GRUB, поэтому придётся подключать внешнюю. Разработчики пояснили, что новая версия Asahi Linux создавалась с оглядкой на предыдущие наработки, что позволило ускорить процесс выхода новой сборки.

Исходные коды доступны в GitHub. А ранее сообщалось, что Apple MacBook Pro на базе Apple M2 поступил в продажу.