AS: Байден продемонстрировал слабость в переговорах с Си Цзиньпином

Переговоры президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина по вопросу Тайваня продемонстрировали конец эпохи однополярного мира. Такое мнение высказал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье изданию American Spectator.
Согласно сообщениям в СМИ, глава КНР жестко предостерег Байдена о последствиях вмешательства в ситуацию с Тайванем. Однако Белый дом решил не упоминать предостережения Си Цзиньпина в расшифровке переговоров.
«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин “разбил его в пух и прах”. Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение», — заявил Семпа.
Эксперт уверен, что Китай увидел слабость и разобщенность в США и использует это. Кроме того, действующий глава Белого дома Байден многократно продемонстрировал свою слабость, а рейтинг его одобрения на родине достиг исторического минимума.