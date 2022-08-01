AS: Байден продемонстрировал слабость в переговорах с Си Цзиньпином

«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин “разбил его в пух и прах”. Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение», — заявил Семпа.