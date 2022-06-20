Артюхов посетит Совет стайрейшин в тундре

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился на стойбище в тундру, где обсудит улучшение жизни ямальцев на Совете старейшин. Об этом он рассказал в видеообращении.
Артюхов подвел итоги семи дней. По его словам, неделя прошла насыщенно, сообщает сайт «Красный север».
«Начал ее в Донецкой Народной Республике, увидел своими глазами Волноваху — город, который мы будем помогать восстанавливать. Завершил на Санкт-Петербургском экономическом форуме — там достигнуты важные для нашего региона договоренности», — отметил он.
Губернатор отметил, что теперь ему бы хотелось набраться сил. Поэтому он с удовольствием едет в тундру, за реку Юрибей. Там он посетит большую семью Ирико Ивановича Пырирко.
«Там и отдохну, и пообщаюсь с коренными ямальцами, приму участие в Совете старейшин, обсудим, как мы будем и дальше улучшать жизнь северян», — подчеркнул Артюхов.
Ирико Иванович является Почетным гражданином Ямальского района. Он награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовую доблесть» и благодарственным письмом главы района.