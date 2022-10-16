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Артюхов отметил особые важность и сложность строительства дорог на Ямале

Артюхов отметил особые важность и сложность строительства дорог на Ямале
Агентство «Москва» / Софья Сандурская

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что строительство дорог в регионе является одним из ключевых и сложнейших направлений работы. Об этом говорится в его поздравлении работников дорожного комплекса Ямала.

Артюхов отметил, что сейчас Арктика развивается, вместе с ней идет вперед и дорожная отрасль. Активно строятся и ремонтируются дороги, возводятся мосты и транспортные развязки, реализуются сложные проекты.

«Еще вчера мы не могли о таком подумать, а сегодня имеем всесезонный выход на большую землю из большинства муниципалитетов Ямала, а в ближайшей перспективе — дорожные мегапроекты федерального масштаба», — приводит слова Артюхова сайт «Красный север».

Глава региона отметил, что специалисты дорожной сферы добросовестно выполняют свою работу. Он указал, что их самоотверженный труд и профессионализм заслуживают благодарности.

«Каждый сезон объемы работ внушительные — в этом году дорожники работали на 173 км трассы Сургут — Салехард. Внутри городов и поселков за лето привели в порядок 80 км как на центральных улицах, так и во дворах», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что к концу 2024 года плохих участков не должно быть. Трасса Надым — Салехард пока будет в переходном покрытии.

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