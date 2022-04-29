Артур Смольянинов дал редкое интервью и раскритиковал спецоперацию на Украине: “Гибнут мальчики, которые родились при Путине и умерли при нем”

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Артур Смольянинов

Спустя два месяца после начала военной спецоперации на Украине актер Артур Смольянинов, который ранее не комментировал эту тему, решил высказаться в интервью Катерине Гордеевой — это также было его первое интервью за несколько лет. Свое решение публично осудить спецоперацию актер объяснил тем, что нельзя молчать “когда пролилась кровь и все изменилось”, и рассказал о выборе, который надо делать. В интервью Смольянинов также назвал себя русским патриотом.

Я сохраняю свой бытовой комфорт и возможность профессионально реализовываться сегодня, но не смогу просыпаться сам с собой завтра. Или я чего-то лишусь сегодня, но мне будет не стыдно смотреть в глаза самому себе и своим детям. Они вырастут и спросят: “Пап, а чего ты молчал-то?”

— сказал Смольянинов.

При этом актер отметил, что нельзя отрекаться от тех, кто боится высказаться, имея в виду не только публичных, но и обычных людей, так как “это тоже наши русские люди” и “других у нас нет”.

Масштаб катастрофы такой, что ее не остановишь постиком в инстаграме*,

— сказал актер.

Смольянинов также вспомнил о встрече с Владимиром Путиным, когда в Кремле специально для президента показывали фильм “9 рота”.

Мы проговорили с ним час, и говорил в основном я с ним, потому что мне было искренне интересно. Говорили про Афганистан, он объяснял, что американцам был выгоден наркотрафик. И это было все очень убедительно, он человек харизматичный. Но когда я вышел, я понял, что не помню ни единого слова, это был разговор ни о чем. Я думаю, так происходит большинство разговоров, если только он не хочет, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать. Это все спецприемы,

— сказал Смольянинов, добавив также, что вся жизнь Путина “это спецоперация”.

Актер также прокомментировал тему “геноцида на Донбассе”.

Где мы были восемь лет? А где вы были восемь лет, почему вы не забрали этих людей в Россию, если им там так плохо жилось?

— поинтересовался Смольянинов.

В конце беседы Смольянинов высказался о гибели российских военнослужащих в ходе спецоперации.

Русские мальчики, которые гибнут в Украине, родились при Путине и умерли при нем и ради него. Они родились и погибли непонятно за что при одном человеке,

— сказала Смольянинов.

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