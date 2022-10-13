Артур Смольянинов дал интервью “Медузе”*: об отъезде из России, русофобии и “глубинном народе”

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов, который в апреле этого года в интервью Катерине Гордеевой резко осудил военную спецоперацию на Украине, дал интервью “Медузе”*. В нем он рассказал, как уехал из России, чем планирует заниматься за границей и что думает о “глубинном народе”. Собрали интересные цитаты.

Об отъезде из России

Я уже не в России, я уехал. Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать [с начала спецоперации], и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули.

Я недавно проходил границу с Норвегией. Ну реально, ты переходишь 30 метров — и перед тобой другие люди, у них просто другой софт в голове, другой взгляд. Я стою, смотрю на них и думаю: “Что с нами не так? Почему мы-то так не можем? Почему мы не можем просто жить по-человечески? Что нам мешает?”. Мы никому не нужны. Нас никто не хочет ни развалить, ни уничтожить.

Из всех предложений о работе, которые мне пришли за границей, я выбрал для себя самое интересное — предложение уехать поработать в Америку на полтора месяца.

О последствиях своего высказывания против спецоперации

[На работе сказалось] не сразу и не резко, и в относительно в мягкой форме, даже в очень мягкой — никаких репрессий не было. Эмоциональный фон вокруг был очень положительный. На улицах подходили люди, благодарили. Это было очень искренне, меня это грело все это время. Ты понимаешь, что все сделал правильно. И главное, что совесть твоя чиста и ты спокоен. Это отличное чувство, оно дает силы жить. Но я просто постепенно узнавал какие-то факты: то министр культуры меня вычеркнула из одного проекта с госучастием, то про другой проект говорят, что он то выйдет, то не выйдет.

О “глубинном народе”

Этот вот, что называется, ядерный электорат Путина. Это не просто цифры от Эллы Памфиловой. Он реально существует. <…> Я понял, что я, городской житель и работник умственно-культурного труда, с этим народом глубинным практически не пересекаюсь, мы не знаем друг друга. Мы друг с другом по большому счету незнакомы. <…> Есть дикая горечь и жалость к этим людям. Они просто обмануты. Как же так сказать, чтобы это было не обидно? Это как ребенка обмануть. Они просто обмануты, одурманены, морально и физически. Это просто какой-то чудовищный геноцид собственного народа.

О русофобии на Западе

Там, где я сейчас [в Европе], многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии. Так может, тем, к кому ***** [плохо] относятся, стоит задуматься почему? Может быть, с ними что-то не так?

О влиянии российской пропаганды на россиян

У них [россиян] в голове реально все так, как в телевизоре. Просто не с чем сравнить — они не видели, как на самом деле. У меня даже появилась утопическая мысль: когда все пройдет и все будет хорошо, все богатые люди должны создать какой-то фонд, который будет оплачивать каждому россиянину одну поездку за границу. Причем не в Турцию или Египет, а в Европу — во Флоренцию, в Венецию, в Рим, в Берлин, в Амстердам. Обязательно нужно каждого русского туда свозить.

В настоящий момент Смольянинов сосредоточен на развитии музыкальной карьеры в составе группы “Смола”. Недавно он выпустил свой первый альбом под названием “Пыль”. В России Артур был больше известен как актер. Он сыграл в таких фильмах, как “9 рота”, “Жара”, “Духless”, “Утомленные солнцем. Предстояние” и “Утомленные солнцем. Цитадель”, “Гетеры майора Соколова”, “Калашников”, “Елки 1914” и других.

Смольянинов был женат на актрисе Дарье Мельниковой, у них двое детей. В 2021 году они развелись.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

*СМИ признано в РФ иноагентом