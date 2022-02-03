Артисты «Ленкома» написали письмо главе СК РФ после проверок в театре

Артисты «Ленкома» написали письмо главе СК РФ после проверок в театре Новости
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Артисты Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину за помощью.

Проверки в театре начались после того, как дочь Захарова Александра рассказала в интервью журналисту Андрею Караулову о непрозрачных методах управления и возможных офшорах у директора учреждения культуры Марка Варшавера.

Караулов направил письмо в СК РФ, а Бастрыкин поручил начать проверку. После новогодних праздников в «Ленком» пришли следователи. Об этом информирует kp.ru.

«То, что Саша [Захарова] творит, — за гранью добра и зла. Если раньше (при Марке Захарове. — Прим. ред.) актеры ее побаивались, то сейчас ее осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок. Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращении к Бастрыкину, в котором попросили: дайте нам работать, не мешайте коллективу», — заявила артистка Татьяна Кравченко.

Состав театра уже устал от проверок, которые косвенно инициированы Захаровой, поэтому 78 человек подписали письмо к Бастрыкину. По словам директора «Ленкома», Захарова занимается откровенным самопиаром.

 
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