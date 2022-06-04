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Артистка Цыганова спела для раненых участников спецоперации из Волгограда

Артистка Цыганова спела для раненых участников спецоперации из Волгограда
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Известная российская исполнительница Вика Цыганова призналась, что в связи с обострением общественно-политической ситуации пытается оказывать максимальную моральную поддержку солдатам Вооруженных сил РФ.

Цыганова сообщила, что уже успела посетить несколько госпиталей, в которых раненые участники спецоперации на Украине проходят реабилитацию и лечение. Так, исполнительница дала концерт в поддержку бойцов из Волгограда.

«Счастлива, что ребята, для которых я сейчас пою, выросли на моих песнях. К сожалению, среди зрителей — и раненые, и контуженые», – заявила певица.

Близкие и родные пострадавших солдат акцентировали внимание на том, что подобные мероприятия значительно укрепляют дух военнослужащих. Бойцы исполнили композиции вместе с Цыгановой, а на патриотичных песнях позволили себе дать волю эмоциям.

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