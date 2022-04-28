Артиллерия ВС РФ за сутки нанесла удары по 292 районам сосредоточения бронетехники ВСУ

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Вооруженные силы России продолжают успешно наносить удары по военным объектам украинской армии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным министерства, российская артиллерия за прошедшие сутки ликвидировала 14 пунктов управления ВСУ и 292 района сосредоточения бронетехники. Также были уничтожены три склада с боеприпасами для Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Червоное и Ильичевка в Харьковской области. Всего подразделения ВС РФ выполнили 309 огневых задач.
Ранее военное ведомство сообщало, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ вывела из строя семь пунктов управления ВСУ, а также зенитно-ракетный комплекс С-300 и «Оса АКМ».
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