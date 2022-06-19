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Артиллерия ВС РФ уничтожила отряд наемников из Грузии в ходе спецоперации на Украине

Артиллерия ВС РФ уничтожила отряд наемников из Грузии в ходе спецоперации на Украине
globallookpress/MOD Russia

Российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по позициям иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине.

По имеющейся информации, ВС РФ с помощью артиллерии ликвидировали отряд «Грузинского легиона», принимающего участие в противостоянии на стороне украинской армии. Отмечается, что наемники были разгромлены на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области. Подчеркивалось, что в результате атаки были ликвидированы более 50 украинских генералов и офицеров.

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