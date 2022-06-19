Артиллерия ВС РФ уничтожила отряд наемников из Грузии в ходе спецоперации на Украине

Российские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по позициям иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине.
По имеющейся информации, ВС РФ с помощью артиллерии ликвидировали отряд «Грузинского легиона», принимающего участие в противостоянии на стороне украинской армии. Отмечается, что наемники были разгромлены на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области. Подчеркивалось, что в результате атаки были ликвидированы более 50 украинских генералов и офицеров.