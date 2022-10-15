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Артиллерия НМ ДНР уничтожает укрепления ВСУ под Авдеевкой: эксклюзивные кадры

Артиллерия НМ ДНР уничтожает укрепления ВСУ под Авдеевкой: эксклюзивные кадры
Народные Новости

Орудия Д20 калибра 152-мм Первой Славянской бригады Народной милиции ДНР наносят удары по укреплениям противника на Авдеевском направлении. Военный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий, показав эксклюзивные кадры с передовой.

Народные Новости
Народные Новости
Народные Новости
Народные Новости

Как уточнил военкор, тяжелые орудия, заменившие в ходе специальной военной операции более легкие 122 мм Д30, обладают гораздо большей мощностью и дальностью огня.

Народные Новости
Народные Новости
Народные Новости
Народные Новости

На замаскированных позициях артиллеристы ждут очередной цели, а получив данные для стрельбы, снимают маскировку орудий и открывают огонь.

«На Авдеевском направлении прорываем фронт, подавляем огневые точки, наша пехота продвигается», — рассказал офицер артиллерист НМ ДНР с позывным Хохол.

Народные Новости
Народные Новости

Несмотря на поставки современных артиллерийских систем из стран НАТО на Украину, на поле боя сейчас продолжает господствовать русская артиллерия. Противник не может ничего противопоставить преимуществу в плотности огня и количестве стволов на километр фронта.

Народные Новости
Народные Новости

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния.

Народные Новости
Народные Новости
Народные Новости
Народные Новости

Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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