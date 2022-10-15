Артиллерия НМ ДНР уничтожает укрепления ВСУ под Авдеевкой: эксклюзивные кадры

Орудия Д20 калибра 152-мм Первой Славянской бригады Народной милиции ДНР наносят удары по укреплениям противника на Авдеевском направлении. Военный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий, показав эксклюзивные кадры с передовой.
Как уточнил военкор, тяжелые орудия, заменившие в ходе специальной военной операции более легкие 122 мм Д30, обладают гораздо большей мощностью и дальностью огня.
На замаскированных позициях артиллеристы ждут очередной цели, а получив данные для стрельбы, снимают маскировку орудий и открывают огонь.
«На Авдеевском направлении прорываем фронт, подавляем огневые точки, наша пехота продвигается», — рассказал офицер артиллерист НМ ДНР с позывным Хохол.
Несмотря на поставки современных артиллерийских систем из стран НАТО на Украину, на поле боя сейчас продолжает господствовать русская артиллерия. Противник не может ничего противопоставить преимуществу в плотности огня и количестве стволов на километр фронта.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния.
Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.