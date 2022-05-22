Артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда по городу Макеевка в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по Макеевке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По информации СЦКК, обстрел был зафиксирован в 12:45 по московскому времени. Огонь велся с позиций ВСУ у Авдеевки с применением артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра.
«Выпущено три снаряда», — уточнили в представительстве.
Ранее в центре сообщали, что ВСУ нанесли удар по Ясиноватой, применив реактивные системы залпового огня «Град».